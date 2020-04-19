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    HaberlerEge Haberleri Germencik Belediyesi görevinin başında
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    19.04.2020 - 00:00 |

    Germencik Belediyesi görevinin başında

    Koronavirüs salgını ile etkin bir şekilde mücadele eden Germencik Belediyesi, haftasonu sokağa çıkma yasağında vatandaşın mağdur olmaması için hizmetlerine devam ediyor.

    Germencik Belediyesi görevinin başında

    Başkan Fuat Öndeş’in uygulamaya koyduğu salgını önleme eylem planı çerçevesinde, kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların ilaç, temel yaşam malzemeleri, gıda gibi ihtiyaçlarına koşan Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağında da görevinin başında olacak. GESA ekiplerini ziyaret eden Öndeş yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi verdi ve personele gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
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