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    HaberlerEge Haberleri ‘Germencik, kurallara uyun’
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    08.08.2020 - 00:04 |

    ‘Germencik, kurallara uyun’

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, semt pazarını ziyaret etti, koronavirüs tedbirleri uyarılarda bulundu.

    ‘Germencik, kurallara uyun’

    Giyim Bankasını da ziyaret eden Öndeş, halk arasında pembe melekler olarak bilinen Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekiplerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı. “Normalleşme süreci bizleri yanıltmamalı” diyen Öndeş, “Artık sokağa çıkma kısıtlamaları yok. Özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Belediye olarak pandemi sürecinin ilk gününden bugüne halk sağlığı için geniş çaplı çalışmalara imza attık. Vatandaşın da alınan karar ve tedbirlere uymasını rica ediyorum. İşbirliğiyle pandemiyi atlatabiliriz” diye konuştu.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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