‘Germencik, kurallara uyun’

Giyim Bankasını da ziyaret eden Öndeş, halk arasında pembe melekler olarak bilinen Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekiplerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı. “Normalleşme süreci bizleri yanıltmamalı” diyen Öndeş, “Artık sokağa çıkma kısıtlamaları yok. Özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Belediye olarak pandemi sürecinin ilk gününden bugüne halk sağlığı için geniş çaplı çalışmalara imza attık. Vatandaşın da alınan karar ve tedbirlere uymasını rica ediyorum. İşbirliğiyle pandemiyi atlatabiliriz” diye konuştu.