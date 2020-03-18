18.03.2020 - 00:03 |
Germencik’in eylem planı
Etkisini günden güne artıran ve can kayıplarına yol açan koronavirüse karşı sıkı bir eylem planı oluşturan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede geniş çaplı dezenfektasyon çalışması başlattı.
Tüm okul, cami, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile toplu taşıma araçlarına varıncaya kadar dezenfektasyon işlemi yapıldı; kamu kurum ve kuruluşlarına bir belediye iştiraki olan İNYA markalı kolonya dağıttı. 12 yaşından küçük çocuğu bulunan belediye personeli annelerin 12 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Başkan Öndeş, “Halkımızın gönlü rahat olsun. Aralıksız çalışıyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.