Germencik’in eylem planı

Tüm okul, cami, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile toplu taşıma araçlarına varıncaya kadar dezenfektasyon işlemi yapıldı; kamu kurum ve kuruluşlarına bir belediye iştiraki olan İNYA markalı kolonya dağıttı. 12 yaşından küçük çocuğu bulunan belediye personeli annelerin 12 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Başkan Öndeş, “Halkımızın gönlü rahat olsun. Aralıksız çalışıyoruz” dedi.