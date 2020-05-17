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    HaberlerEge Haberleri Germencik’in pembe melekleri
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    17.05.2020 - 00:07 |

    Germencik’in pembe melekleri

    Germencik’in pembe melekleri

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hayata geçirdiği en büyük projelerinden birisi olan Germencik Belediyesi Sosyal Ağı’na (GESA) bağlı ekipler, kapı kapı dolaşıp halkın hizmetine koşuyor.

    Kadınlar görevde

    Vatandaşla olan iyi iletişimleri ve gelen talepleri hızlıca yerine getirmeleri sebebiyle tamamı kadınlardan oluşan GESA ekiplerini halk, giydikleri pembe tişörtlerden dolayı pembe melekler olarak adlandırdı.

    Personele üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Öndeş, “Halkla iç içe, halk için bir belediyecilik anlayışıyla görevimizi sürdürüyoruz. Sadece ama sadece Germenciklilerin huzur ve mutluluğu için kurduğumuz GESA’nın yaptıklarıyla halktan aldığı olumlu geri dönüşler, bize güç ve motivasyon veriyor” dedi.

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