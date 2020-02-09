Germencik’in vitrini Ortaklar’da hizmet atağı

Ortaklar’ın estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade eden vatandaş, çalışmaları inceleyen Başkan Fuat Öndeş’e teşekkür etti. Kısa zamanda kavşakta da çalışmaların başlayacağını ve Ortaklar’a yakışır bir projeyle yenileneceğinin müjdesini veren Öndeş, “Ortaklar Mahallesi ilçemizin vitrini ancak hakettiği ilgiyi bir türlü görmemiş. İlçemizin dört bir yanında hizmet gitmeyen yer bırakmayacağız” dedi.



Öte yandan borçlar da ödeniyor. Önceki dönem yapılandırılan ancak ödemesi yapılmayan 2 milyon 246 bin lira tutarındaki vergi borcunu ödediklerini belirten Öndeş, “Göreve gelir gelmez ilk iş olarak mali disiplini ele aldık. Belediye hesaplarını abluka altına alan icra ve hacizler kaldırdık. Vadesi gelmeyen 4 milyon lira tutarındaki vergi borcunun da ödemesini aksatmadan gerçekleştireceğiz. Bunun yanısıra büyükşehir yasası kapsamında kapanan Ortaklar, Mursallı ve Hıdırbeyli belde belediyelerimizden kalan 324 bin lira tutarındaki borcun da ödemesine başladık” diye konuştu.