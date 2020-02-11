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    HaberlerEge Haberleri Germencikli çiftçiden Agroexpo çıkarması
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    11.02.2020 - 07:00 |

    Germencikli çiftçiden Agroexpo çıkarması

    Tarımsal kalkınmaya yönelik projelerini sürdüren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçeden 205 çiftçiyle birlikte 15. Agroexpo’yu ziyaret etti.

    Germencikli çiftçiden Agroexpo çıkarması

    Tarımsal kalkınmaya yönelik projelerini sürdüren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçeden 205 çiftçiyle birlikte 15. Agroexpo’yu ziyaret etti. Germencik Belediyesi iştiraki İNYA’yı da ziyaret eden çiftçiler tamamen kooperatif ürünlerinden oluşan ürünleri yakından incelediler. Kırsal kalkınmanın önemine değinen Başkan Öndeş, “Kooperatifleşme çalışmaları, Selatin Organik Köy Pazarı, İNYA markası gibi proje ve faaliyetlerimizle çiftçi ve üreticimize yanlarında olduğumuzu gösterdik. Bu geziyle de tarım ve hayvancılık alanında ülkemizde ve dünyada kullanılmaya başlanan son teknoloji araç ve gereçleri çiftçilerimizin incelemesine imkan tanımak istedik. Çiftçi ve üreticilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Geçim kaynağının odağında tarım ve hayvancılık olan bir ilçede, ekonomik kalkınmanın kırsal kalkınma ile sağlanacağının bilincindeyiz” diye konuştu.

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