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    HaberlerEge Haberleri Germencikliler seferber oldu
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    02.11.2020 - 07:00 |

    Germencikliler seferber oldu

    Merkez üssü İzmir olan ve Aydın’da da ciddi bir şekilde hissedilen 6.6 şiddetindeki deprem sebebiyle Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede deprem seferberliği başlattı.

    Germencikliler seferber oldu

    Merkez üssü İzmir olan ve Aydın’da da ciddi bir şekilde hissedilen 6.6 şiddetindeki deprem sebebiyle Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede deprem seferberliği başlattı. Artçı depremlerin devam etmesi sebebiyle tedirginlik yaşayan ve evlerine giremeyen vatandaşlara hizmet vermek için belediyeye ait kafe, park ve düğün salonlarının 24 saat açık olacağını ifade eden Başkan Öndeş, ayrıca Cumhuriyet Meydanı’na çadırlar kurdurarak deprem toplanma noktası oluşturdu.

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