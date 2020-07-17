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    HaberlerEge Haberleri Germencik’te hizmet yağmuru
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    17.07.2020 - 00:02 |

    Germencik’te hizmet yağmuru

    Germencik Belediyesi ilçenin dört bir yanına hizmet götürüp vatandaşın isteklerine yanıt veriyor.

    Germencik’te hizmet yağmuru

    Tekin, Ortaklar, Neşetiye ve merkez mahallelerinde eş zamanlı çalışma yapan belediye ekipleri yol, altyapı, çevre düzenlemesi gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Fuat Öndeş, “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle, daha yaşanabilir ve modern bir Germencik hedefimize emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

    Yollar, köprüler, parklar

    Projelere değinen Öndeş, “Tekin Mahallesi’nde köy meydanı ve o güzergahtan geçen kanal üzerinde köprü yapılıyor. Germencikli Şehit Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş’un adının verildiği parkta sona geldik. Neşetiye’de ise yol ve köprğ yapımı sürerken, evi yanan bir vatandaş için ev yapımına başladık. Merkezden sanayiye kadar olan güzergahta ise su baskını ve taşkınları önlemek için yağmur suyu hat yapımları devam ediyor. Halkımızın huzur ve refahını sağlamak için çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

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