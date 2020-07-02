Germencik’te ikinci süt tankına az kaldı!

Süt üretiminde 50 tonun üzerinde kapasiteye sahip Germencik’te, üreticinin haklarının korunması, emek ve alın terinin tam karşılığını bulması amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Fuat Öndeş, “Süt üretim potansiyelimizi doğru kullanmak, böylesi bir gücü üreticimizin lehine çevirmek, sömürülmesini engellemek için çıktığımız bu yolda, projelerimizin ilk adımı olan süt tanklarını koymaya başladık. İnşaat çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra süt tankı ÇAmköy’deki yerini alacak. Hizmette esas olan halka dokunmak, onların isteklerini yerine getirmektir. Bizler iş takvimimizi buna göre oluşturuyor, tüm gücümüzü onların talep ve beklentilerini karşılamak için harcıyoruz” diye konuştu.