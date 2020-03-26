Germencik’te sıfır işgaliye uygulaması

Koronavirüs salgınına yönelik önemli tedbirler alan ve ilçede seferberlik ilan eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşların temasını engellemek için esnafa ait işgaliyeye konu olacak tüm unsurların kaldırılması için çalışma başlattı. Dükkan ve işletmelerin önündeki dolap, masa, sandalye, mal ve malzeme, tabela ve totemleri gibi işgaliye unsurları kaldırıldı.