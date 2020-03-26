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    HaberlerEge Haberleri Germencik’te sıfır işgaliye uygulaması
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    26.03.2020 - 00:01 |

    Germencik’te sıfır işgaliye uygulaması

    Germencik’te sıfır işgaliye uygulaması

    Koronavirüs salgınına yönelik önemli tedbirler alan ve ilçede seferberlik ilan eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşların temasını engellemek için esnafa ait işgaliyeye konu olacak tüm unsurların kaldırılması için çalışma başlattı. Dükkan ve işletmelerin önündeki dolap, masa, sandalye, mal ve malzeme, tabela ve totemleri gibi işgaliye unsurları kaldırıldı.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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