Germencik’te titiz çalışma

İlk etapta eğitime başlayacak olan öğretmenler ve çocuklar ve ailelerinin sağlığını korumak için tüm okullarda titiz bir dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirten Öndeş, “İlçe genelinde de toplu kullanım alanları ve ulaşım araçlarında dezenfeksiyona devam edeceğiz” diye konuştu.