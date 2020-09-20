BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Germencik’te titiz çalışma
    ABONE OL
    20.09.2020 - 02:16 |

    Germencik’te titiz çalışma

    Koronavirüs pandemisi ile ilk günden bugüne etkin bir şekilde mücadele eden ve öncü çalışmalara imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, okulları yeni eğitim- öğretim yılına hazır hale getirdi.

    Germencik’te titiz çalışma

    İlk etapta eğitime başlayacak olan öğretmenler ve çocuklar ve ailelerinin sağlığını korumak için tüm okullarda titiz bir dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirten Öndeş, “İlçe genelinde de toplu kullanım alanları ve ulaşım araçlarında dezenfeksiyona devam edeceğiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Sıradaki Haber