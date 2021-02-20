GESTAŞ filosunu güçlendiriyor

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi şirketi GESTAŞ, 2021’e gemi alımıyla başladı. Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara Hattı’nda araç ve yolcu taşımacılığı yapan Çanakkale’nin deniz ulaşım şirketi, filosunda kiralık olarak hizmet veren Avşa Adası gemisini satın aldı.

2020’nin başında göreve gelen ve şirketin kendi gemilerine sahip olması için çaba gösteren Genel Müdür Mahir Sevinç, altısı geçen yıl olmak üzere toplam yedi gemiyi, öz kaynaklarla satın alıp şirketin değerini artırdı.

“İl Genel Meclisi borçlanma yetkisi verseydi 6 değil, 10 gemi almak istiyorduk” diyen Sevinç, şöyle konuştu:

Kiralama giderleri azaldı

“Şirketimizin kazançlarının çoğu gemi kiralarına gidiyordu. Gemi satın alma kararlarını verirken iki metot üzerinde durduk. Bunlardan biri finansal havuzumuzdaki ciromuzu, karımızı içeride tutacak, giderimizi azaltacak; ikincisi finansal havuzumuzdaki ciromuzu artıracak adımlardı. Gemi sayımızı 13’e çıkardı. Toplamda 21 gemiyle hizmet veren şirketimizin kiralık gemi sayısını 15’ten sekize indirdik. 550 bin Çanakkalelinin şirketi olan GESTAŞ’ı güçlü bir şirket konumuna getiriyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirirken bizlere katkılarını esirgemeyen milletvekillerimiz Bülent Turan ve Julide İskenderoğlu ile Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ederim.”

Yenilenip hizmete giriyor

Öte yandan hem personelin hem de yolcuların güvenli ve konforlu yolculuğu için yenilikler yaptıklarını sözlerine ekleyen Sevinç, “Satın alınan gemileri elden geçiriyoruz. Koltuklardan daha iyi bir manzara görüşü sağlayan salon camlarına kadar en ince detaya kadar çalışıyoruz. Sac işçiliği ile de gemiler, ilk inşa edildiği gün kadar güvenli hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.