‘Gezen virüs değil insanlar’

“Evde Kal” prensibi nedeniyle Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde kalan gurbetçi futbolcu, “Herkes, bir an önce işine, bizler de futbola dönmek istiyoruz. Bunun tek yolu, herkesin üzerine düşeni yaparak evinden çıkmaması. Gezenin virüs değil, insanlar olduğunu bilmeliyiz” dedi.