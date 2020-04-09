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    HaberlerEge Haberleri ‘Gezen virüs değil insanlar’
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    09.04.2020 - 00:00 |

    ‘Gezen virüs değil insanlar’

    Altınordu’da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert, koronavirüs önlemleri çerçevesinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

    ‘Gezen virüs değil insanlar’

    Evde Kal” prensibi nedeniyle Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde kalan gurbetçi futbolcu, “Herkes, bir an önce işine, bizler de futbola dönmek istiyoruz. Bunun tek yolu, herkesin üzerine düşeni yaparak evinden çıkmaması. Gezenin virüs değil, insanlar olduğunu bilmeliyiz” dedi.

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