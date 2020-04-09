09.04.2020 - 00:00 |
‘Gezen virüs değil insanlar’
Altınordu’da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert, koronavirüs önlemleri çerçevesinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.
“Evde Kal” prensibi nedeniyle Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde kalan gurbetçi futbolcu, “Herkes, bir an önce işine, bizler de futbola dönmek istiyoruz. Bunun tek yolu, herkesin üzerine düşeni yaparak evinden çıkmaması. Gezenin virüs değil, insanlar olduğunu bilmeliyiz” dedi.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.