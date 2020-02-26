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    HaberlerEge Haberleri Gezici muayene istasyonu hizmette
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    26.02.2020 - 00:02 |

    Gezici muayene istasyonu hizmette

    TÜVTÜRK gezici araç muayene istasyonu Bayındır’da çalışmaya başladı.

    Gezici muayene istasyonu hizmette

    Belediye Başkanı Uğur Demirezen’in girişimleriyle Bayındır’a gelen gezici istasyon, cumartesi günleri Yeni Sanayi Sitesi’nde hizmet veriyor. 8.30-17.30 saatleri arasında çalışan istasyonda, ağır vasıta araçlar dışında tüm araçlara işlem yapılabiliyor. Vatandaşlar hem çevre ilçelere gitmekten kurtuluyor hem de onarımlarını esnaftan yaptırarak zamandan kazanabiliyor.

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