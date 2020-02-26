26.02.2020 - 00:02 |
Gezici muayene istasyonu hizmette
TÜVTÜRK gezici araç muayene istasyonu Bayındır’da çalışmaya başladı.
Belediye Başkanı Uğur Demirezen’in girişimleriyle Bayındır’a gelen gezici istasyon, cumartesi günleri Yeni Sanayi Sitesi’nde hizmet veriyor. 8.30-17.30 saatleri arasında çalışan istasyonda, ağır vasıta araçlar dışında tüm araçlara işlem yapılabiliyor. Vatandaşlar hem çevre ilçelere gitmekten kurtuluyor hem de onarımlarını esnaftan yaptırarak zamandan kazanabiliyor.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.