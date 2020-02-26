Gezici muayene istasyonu hizmette

Belediye Başkanı Uğur Demirezen’in girişimleriyle Bayındır’a gelen gezici istasyon, cumartesi günleri Yeni Sanayi Sitesi’nde hizmet veriyor. 8.30-17.30 saatleri arasında çalışan istasyonda, ağır vasıta araçlar dışında tüm araçlara işlem yapılabiliyor. Vatandaşlar hem çevre ilçelere gitmekten kurtuluyor hem de onarımlarını esnaftan yaptırarak zamandan kazanabiliyor.