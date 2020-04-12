12.04.2020 - 00:01 |
Gıda alışverişinde önlemler artırıldı
Bayındır Belediyesi, pazaryerlerinde girişlerde el dezenfektanı hizmetinin yanı sıra, giriş ve çıkışların belirli noktalardan sağlanması ile alışverişleri daha güvenli hale getirdi.
Alışveriş için gelenlerle satış yapan esnafa maske dağıtımı da yapılıyor. Başkanı Uğur Demirezen, “Bu çalışmaların tamamı halkımızın sağlığını koruyup, koronavirüsün yayılmasına engel olmak için yapıyoruz. Hiç bir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değil” dedi.
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