Gıda alışverişinde önlemler artırıldı

Alışveriş için gelenlerle satış yapan esnafa maske dağıtımı da yapılıyor. Başkanı Uğur Demirezen, “Bu çalışmaların tamamı halkımızın sağlığını koruyup, koronavirüsün yayılmasına engel olmak için yapıyoruz. Hiç bir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değil” dedi.