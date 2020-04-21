21.04.2020 - 07:00 |
Gıda Bankası erzak paketleri dağıtıldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da Gıda Bankası’ndan faydalanan 60 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek, erzak paketlerini dağıttı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da Gıda Bankası’ndan faydalanan 60 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek, erzak paketlerini dağıttı. Koronavirüs salgını ile mücadele edilen zorlu günlerde Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli hizmeti sürdürdüğüne dikkat çeken vatandaşlar, Başkan Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.