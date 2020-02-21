21.02.2020 - 00:02 |
Gıda denetimleri aralıksız sürüyor
Edremit Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi için ilçedeki gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, son kullanma tarihi denetimlerini yapan ekipler, kurallara uymayan esnafa kabahatler kanunu gereğince cezai işlem uyguluyor. Ekipler, düzenli olarak çalışmalarını sürdürecek.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.