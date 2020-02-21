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    HaberlerEge Haberleri Gıda denetimleri aralıksız sürüyor
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    21.02.2020 - 00:02 |

    Gıda denetimleri aralıksız sürüyor

    Edremit Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi için ilçedeki gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor.

    Gıda denetimleri aralıksız sürüyor

    Fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, son kullanma tarihi denetimlerini yapan ekipler, kurallara uymayan esnafa kabahatler kanunu gereğince cezai işlem uyguluyor. Ekipler, düzenli olarak çalışmalarını sürdürecek.

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