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    HaberlerEge Haberleri Gıda dışsatımcısının odağında Çin var
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    31.05.2020 - 00:04 |

    Gıda dışsatımcısının odağında Çin var

    Guangdong Gıda İthalatçıları Birliği Başkanı Wolfgang Qi, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ile Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit’in katıldığı online toplantıda, Çin pazarı masaya yatırıldı konuşuldu.

    Gıda dışsatımcısının odağında Çin var

    Tazelik önemli

    Çin’de ürünlerin tazeliğine çok önem verildiğini dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Kiraz ihracatı ile ilgili müzakere ve teknik çalışmalar 2018’da sonuçlandı ve ihracatımız başladı. Diğer taze meyve-sebzelerin ihracatı için iki ülke bakanlıkları arasında müzakere ve çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

    Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de, “Geçen hafta Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamayla Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünleri ihraç edebilmek üzere 54 firmaya onay verildi. Kanatlı ürünleri için de gelişme beklentisi içindeyiz” dedi. Wolfgang Qi ise Türk dışsatımcıya şu önerilerde bulundu:

    Dışsatımcıya ipucu

    “E-ticaret hızla gelişiyor ve online satışlar çok revaçta. Ürünlerinizi çok sergilemeli, sanal ortamda görünür olmalı ve web sitesi kullanmalısınız. Çin pazarına girmek için Food2China’nın B2B e-ticaret platformu iyi bir alternatif.”

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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