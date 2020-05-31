Gıda dışsatımcısının odağında Çin var

Tazelik önemli

Çin’de ürünlerin tazeliğine çok önem verildiğini dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Kiraz ihracatı ile ilgili müzakere ve teknik çalışmalar 2018’da sonuçlandı ve ihracatımız başladı. Diğer taze meyve-sebzelerin ihracatı için iki ülke bakanlıkları arasında müzakere ve çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de, “Geçen hafta Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamayla Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünleri ihraç edebilmek üzere 54 firmaya onay verildi. Kanatlı ürünleri için de gelişme beklentisi içindeyiz” dedi. Wolfgang Qi ise Türk dışsatımcıya şu önerilerde bulundu:

Dışsatımcıya ipucu

“E-ticaret hızla gelişiyor ve online satışlar çok revaçta. Ürünlerinizi çok sergilemeli, sanal ortamda görünür olmalı ve web sitesi kullanmalısınız. Çin pazarına girmek için Food2China’nın B2B e-ticaret platformu iyi bir alternatif.”