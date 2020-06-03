Gıda dışsatımında hedef Güney Asya

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) “Koronavirüs Salgınının Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” video konferansına katılan Yeni Delhi Ticaret Müşavirleri Aysun Ergezer Timur ve Ali Özdin ile Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın ve Singapur Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan, bölgedeki gelişmeleri aktardı.

Hindistan’ın 2.9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğunun altını çizen Timur, “Çok büyük bir potansiyel var. Firmalarımız bu süreçte sanal ortamı çok iyi kullansınlar, web sitelerindeki teşhir ettikleri ürün kataloglarını güncellesinler” dedi.

Temizlik sektörüne dikkat

İşlenmiş tarım ürünleriyle konserve edilmiş gıda ürünlerinde Hindistan pazarında fırsatlar olduğunu dile getiren Aydın ise, “Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağına yöneliş var. Ülkemiz ürünlerine uyguladıkları gümrük vergileri düşük olduğu için temizlik ürünlerinde bir potansiyel var. Türk mobilyası da dizayn ve kalite olarak Hindistan pazarında yer alabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Singapur’un gıdada dışa bağımlı olduğunu belirten Durukan ise, “Gıdada en çok alkollü içecekler, meşrubat, süt ürünleri, deniz ürünleri, tavuk eti ve balık, yaş meyve sebze ve hububat en çok ithalatını yaptıkları ürünler olarak öne çıkıyor. Singapur’a girişte distribütörlerle çalışmak önemli” dedi. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, birliğin nisan ayında gerçekleştirdiği 819 milyon dolarlık ihracatta tarım ürünlerinin yüzde 45 paya ulaştığını belirtti.