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    HaberlerEge Haberleri Gıda dışsatımında hedef Güney Asya
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Gıda dışsatımında hedef Güney Asya

    Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) “Koronavirüs Salgınının Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” video konferansına katılan Yeni Delhi Ticaret Müşavirleri Aysun Ergezer Timur ve Ali Özdin ile Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın ve Singapur Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan, bölgedeki gelişmeleri aktardı.

    Gıda dışsatımında hedef Güney Asya

    Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) “Koronavirüs Salgınının Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” video konferansına katılan Yeni Delhi Ticaret Müşavirleri Aysun Ergezer Timur ve Ali Özdin ile Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın ve Singapur Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan, bölgedeki gelişmeleri aktardı.
    Hindistan’ın 2.9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğunun altını çizen Timur, “Çok büyük bir potansiyel var. Firmalarımız bu süreçte sanal ortamı çok iyi kullansınlar, web sitelerindeki teşhir ettikleri ürün kataloglarını güncellesinler” dedi.
    Temizlik sektörüne dikkat
    İşlenmiş tarım ürünleriyle konserve edilmiş gıda ürünlerinde Hindistan pazarında fırsatlar olduğunu dile getiren Aydın ise, “Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağına yöneliş var. Ülkemiz ürünlerine uyguladıkları gümrük vergileri düşük olduğu için temizlik ürünlerinde bir potansiyel var. Türk mobilyası da dizayn ve kalite olarak Hindistan pazarında yer alabileceğini düşünüyoruz” dedi.
    Singapur’un gıdada dışa bağımlı olduğunu belirten Durukan ise, “Gıdada en çok alkollü içecekler, meşrubat, süt ürünleri, deniz ürünleri, tavuk eti ve balık, yaş meyve sebze ve hububat en çok ithalatını yaptıkları ürünler olarak öne çıkıyor. Singapur’a girişte distribütörlerle çalışmak önemli” dedi. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, birliğin nisan ayında gerçekleştirdiği 819 milyon dolarlık ihracatta tarım ürünlerinin yüzde 45 paya ulaştığını belirtti.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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