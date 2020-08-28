Gıda güvenliği tescillendi

Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, pandemi nedeniyle her iş alanında olduğu gibi yemek sektöründe de yeni normallerin oluştuğunu belirtti, hijyen ve güvenliğin teminatı olan bu belgeyi almaktan mutlu olduklarını söyledi. Küçükkurt, “Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımını gözeterek normalleştiğimiz bir dönemde bu sertifika, işyerlerine dönen çalışanların firmamızdan temin edilen yemekleri gönül rahatlığıyla tüketebileceklerinin garantisidir” dedi. Bu belgenin bir yıllığına verildiğini, önümüzdeki yıl süresi bitince aynı kriterlere uyulup uyulmadığı kontrol edilerek uzatıldığını hatırlatan Küçükkurt, “Bortar olarak her zaman insan sağlığına önem verdik, virüs karşısında duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz” diye konuştu.