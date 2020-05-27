BİST103.0240.00EURO7.390.02USD6.740.34ALTIN369.96-2.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gıda israfına son verecek proje
    ABONE OL
    27.05.2020 - 07:00 |

    Gıda israfına son verecek proje

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisacıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla, üye 365 oda ve borsa başkanıyla “Gıdanı Koru” kampanyasıyla ilgili video konferans yaptı.

    Gıda israfına son verecek proje

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisacıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla, üye 365 oda ve borsa başkanıyla “Gıdanı Koru” kampanyasıyla ilgili video konferans yaptı. Gıda israfına ve gıda güvenliğine dikkat çekilen buluşmada konuşan Hisarcıklıoğlu, “Kampanyanın hızla büyümesi için 1 buçuk milyon üyemizle el ele çalışacağız. Türkiye’de en büyük gıda kaybı sebze ve meyvede yaşanıyor. Hizmet sektöründe israf, işletme başına yılda 4.2 tona ulaşıyor” dedi.
    İki bin üyeye çağrı
    “Gıdanı Koru” kampanyasının dünyaya örnek olacak bir proje olduğunu belirten Pakdemirli ise, “Meyve ve sebzelerde en fazla kayıp hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta gerçekleşiyor. Bunu hazır yemek ve ekmek takip ediyor. Hazır yemek, yemekhaneler gibi toplu tüketim yerlerinde; ekmek ise satış aşamasında israf ediliyor” diye konuştu. Toplantıya katılan Milas Sanayi ve Ticaret Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer de, “İki bin üyemize gıda israfı konusunda dikkatli davranmaları, tutumlu olmaları için çağrıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İyilik meleği doktor hayatını kaybetti

    İyilik meleği doktor hayatını kaybetti

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    ‘Robot doktorlar’ dönemi başlıyor

    ‘Robot doktorlar’ dönemi başlıyor

    Sıradaki Haber