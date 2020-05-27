Gıda israfına son verecek proje

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisacıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla, üye 365 oda ve borsa başkanıyla “Gıdanı Koru” kampanyasıyla ilgili video konferans yaptı. Gıda israfına ve gıda güvenliğine dikkat çekilen buluşmada konuşan Hisarcıklıoğlu, “Kampanyanın hızla büyümesi için 1 buçuk milyon üyemizle el ele çalışacağız. Türkiye’de en büyük gıda kaybı sebze ve meyvede yaşanıyor. Hizmet sektöründe israf, işletme başına yılda 4.2 tona ulaşıyor” dedi.

İki bin üyeye çağrı

“Gıdanı Koru” kampanyasının dünyaya örnek olacak bir proje olduğunu belirten Pakdemirli ise, “Meyve ve sebzelerde en fazla kayıp hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta gerçekleşiyor. Bunu hazır yemek ve ekmek takip ediyor. Hazır yemek, yemekhaneler gibi toplu tüketim yerlerinde; ekmek ise satış aşamasında israf ediliyor” diye konuştu. Toplantıya katılan Milas Sanayi ve Ticaret Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer de, “İki bin üyemize gıda israfı konusunda dikkatli davranmaları, tutumlu olmaları için çağrıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.