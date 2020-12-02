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    02.12.2020 - 00:05 |

    Gıda paketi

    Merkezefendi Belediyesi, pandemi tedbirleri doğrultusunda iş yerlerini kapatmak zorunda kalan kıraathane, oyun salonu, halı saha sahipleri ve çalışanları için gıda kolisi desteğinde bulunuyor.

    Gıda paketi

    İş yerleri tekrar açılana kadar her ay düzenli olarak gıda kolisi desteği sürecek. İş yeri sahipleri ve çalışanları, bağlı bulundukları meslek kuruluşları ve meslek odaları aracılığı ile bu hizmetten faydalanabilecek. Başkan Şeniz Doğan, “Birlik ve beraberliğin yenemeyeceğini güçlük yoktur. Biz bu süreçte, elimizden geldiğince, tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

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