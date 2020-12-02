Gıda paketi

İş yerleri tekrar açılana kadar her ay düzenli olarak gıda kolisi desteği sürecek. İş yeri sahipleri ve çalışanları, bağlı bulundukları meslek kuruluşları ve meslek odaları aracılığı ile bu hizmetten faydalanabilecek. Başkan Şeniz Doğan, “Birlik ve beraberliğin yenemeyeceğini güçlük yoktur. Biz bu süreçte, elimizden geldiğince, tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olacağız” diye konuştu.