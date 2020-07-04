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    HaberlerEge Haberleri Gıda sanayisini Ayvalık sırtlayacak
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    04.07.2020 - 00:04 |

    Gıda sanayisini Ayvalık sırtlayacak

    Türkiye’nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık’ta hayata geçiyor.

    Gıda sanayisini Ayvalık sırtlayacak

    Yatırımcılara çağrıda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yerinizi ayırtın. Yatırım yapacak olanlara on iki yıla kadar varan çok sayıda muafiyet ve indirim sağlanıyor” dedi. Bölgenin İzmir, Balıkesir ve Manisa üçgeninde merkezi bir alanda yer aldığını belirten Ergin, şöyle konuştu:

    Çekim merkezi

    “Çandarlı ve İzmir limanlarına yakınlığı, kara, deniz, hava, demir yolları ile çoklu ulaşım olanaklarına sahip olan gıda sanayi bölgemiz çok yakında cazibe merkezi olacak. Altınova Organize Sanayi Bölgesi’nin Egeli sanayicilerin girişimleri ile kısa sürede cazibe merkezi haline gelecek. Uzman ellerde planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı Altınova Organize Sanayi Bölgesi yöre insanına istihdam olanakları da yaratacak.”

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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