Gıda sanayisini Ayvalık sırtlayacak

Yatırımcılara çağrıda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yerinizi ayırtın. Yatırım yapacak olanlara on iki yıla kadar varan çok sayıda muafiyet ve indirim sağlanıyor” dedi. Bölgenin İzmir, Balıkesir ve Manisa üçgeninde merkezi bir alanda yer aldığını belirten Ergin, şöyle konuştu:

Çekim merkezi

“Çandarlı ve İzmir limanlarına yakınlığı, kara, deniz, hava, demir yolları ile çoklu ulaşım olanaklarına sahip olan gıda sanayi bölgemiz çok yakında cazibe merkezi olacak. Altınova Organize Sanayi Bölgesi’nin Egeli sanayicilerin girişimleri ile kısa sürede cazibe merkezi haline gelecek. Uzman ellerde planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı Altınova Organize Sanayi Bölgesi yöre insanına istihdam olanakları da yaratacak.”