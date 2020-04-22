22.04.2020 - 07:00 |
Gıda yardımları tam hız sürüyor
Urla VEFA Sosyal Destek İletişim Merkezi kapsamında Urla Kaymakamlığı öncülüğünde 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan ve ihtiyaç sahipleri vatandaşlara gıda kolisi ve balık dağıtımı yapıldı.
Urla VEFA Sosyal Destek İletişim Merkezi kapsamında Urla Kaymakamlığı öncülüğünde 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan ve ihtiyaç sahipleri vatandaşlara gıda kolisi ve balık dağıtımı yapıldı. Salgının görüldüğü ilk günlerden itibaren ilçede binlerce ailenin kapısı çalındı, ihtiyaçları karşılandı.
Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.