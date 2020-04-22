Gıda yardımları tam hız sürüyor

Urla VEFA Sosyal Destek İletişim Merkezi kapsamında Urla Kaymakamlığı öncülüğünde 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan ve ihtiyaç sahipleri vatandaşlara gıda kolisi ve balık dağıtımı yapıldı. Salgının görüldüğü ilk günlerden itibaren ilçede binlerce ailenin kapısı çalındı, ihtiyaçları karşılandı.