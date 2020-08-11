Girgin, Karaburun’a davet etti

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti. İlçenin sorunları ve gereksinimleri hakkında bilgi verdiği Köşger’e, hurma zeytin, enginar reçeli, keçi peyniri ve kopanisti peyniri sunan Erdoğan, belediyenin tarımsal üretimi artırmaya yönelik projelerini anlattı.

Vali Köşger, keçi sütünden yapılan kopanisti peynirinin tarihi ve yapım tekniği hakkında Başkan Erdoğan’dan bilgi aldı. Başkan İlkay Girgin Erdoğan da, Yavuz Selim Köşger’in geçmişte Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yapması nedeniyle tarımın sorunlarına vâkıf olmasının kendileri için bir şans olduğuna dikkat çekti, “Sayın Valimizi ve eşleri hanımefendiyi en kısa sürede ilçemizde misafir etmeyi diliyorum” dedi.