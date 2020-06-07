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    HaberlerEge Haberleri Girik’ten sosyal mesafe çağrısı
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    07.06.2020 - 00:05 |

    Girik’ten sosyal mesafe çağrısı

    Girik’ten sosyal mesafe çağrısı

    MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Sinemasının usta ismi 78 yaşındaki Fatm’a Girik’e bir süre önce geçirdiği kalça ameliyatı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Herkese maske takıp sosyal mesafeye uymaları çağrısında bulunan Girik, “Pandemi nedeniyle kimseyle görüşmüyordum. Polis ve jandarma ekipleri sağlık durumumdan dolayı izin belgesi alarak yürüyüş yapabileceğimi söyledi ancak, kimse dışarı çıkamazken benim çıkmam yakışık almazdı” dedi. l SELÇUK AKBAŞ DHA

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.
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