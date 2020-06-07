Girik’ten sosyal mesafe çağrısı

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Sinemasının usta ismi 78 yaşındaki Fatm’a Girik’e bir süre önce geçirdiği kalça ameliyatı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Herkese maske takıp sosyal mesafeye uymaları çağrısında bulunan Girik, “Pandemi nedeniyle kimseyle görüşmüyordum. Polis ve jandarma ekipleri sağlık durumumdan dolayı izin belgesi alarak yürüyüş yapabileceğimi söyledi ancak, kimse dışarı çıkamazken benim çıkmam yakışık almazdı” dedi. l SELÇUK AKBAŞ DHA