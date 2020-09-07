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    07.09.2020 - 00:02 |

    Girişimciliğin cazibe merkezi

    Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında genç girişimcileri desteklemeyi ve yeni fikirlerin önünü açmayı hedefleyen oyun girişimciliği yarışmasının kazananları 89. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda belli oldu.

    Girişimciliğin cazibe merkezi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) ve ESL Türkiye iş birliğinde yapılan oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup’ta finale kalan 10 takım İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde jüri önünde oyunlarının tanıtımını yaptı. 31 şehirden 250’den fazla girişimcinin katıldığı yarışmada birincilik ödülü Team Untested, ikincilik ödülü Pyramid Games, üçüncülük ödülü 8art Game Studio takımlarının oldu.
    Ödül kazanan gençleri tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Oyun sektörünün dünya çapında yarattığı fırsatları, mutlaka etkili şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Belediyemiz İzmir’i inovasyon ve girişimcilik konusunda bir cazibe merkezi yapmanın çabası içerisinde, geleceğe yön verecek fikirlerin tohumlarının İzmir’de atılmasını arzu ediyoruz” dedi.

    Fuar İzmir’de açılıyor

    İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ise, “e-spora ve oyun girişimciliğine destek vermeye devam edeceğiz. Fuar İzmir alanındaki kulemizi oyun geliştirmek isteyenler için Girişimcilik Merkezi olarak dizayn ediyoruz” diye konuştu.

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