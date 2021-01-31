BİST1.473-1.66EURO8.89-0.14USD7.32-0.16ALTIN434.580.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Giritlilerin olmazsa olmazı limon ağacı
    ABONE OL
    31.01.2021 - 00:03 |

    Giritlilerin olmazsa olmazı limon ağacı

    Girit’ten İzmir’e gelen mübadiller, anılarını, evlerinin bahçesine diktikleri limon ağaçlarıyla yaşatıyor. Mübadeleyle geldiği İzmir’in ilk Müslüman Türk fotoğrafçılardan olan Hamza Rüstem’in torunu Mert Rüstem de, ailesinden miras kalan limon ağacını, Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi’nin bahçesinde koruyor.

    Giritlilerin olmazsa olmazı limon ağacı

    Giritlilerin çok sevdiği balık ve ot yemeklerinin limonsuz tüketilemeyeceğini belirten Rüstem, “Bahçenize zeytin ağacı dikseniz o tek ağaçtan zeytinyağı çıkmaz. Ama limon ağacı dikerseniz evin bütün limon ihtiyacını karşılar. Giritliler, İzmir’e gelince evlerinin bahçesine limon ağacı dikmeye başlamış. Bu simgesel hale gelmiş” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marmaris'te heyelan! Yol trafiğe kapandı

    Marmaris'te heyelan! Yol trafiğe kapandı

    Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

    Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

    Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

    Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

    Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında flaş gelişme

    Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında flaş gelişme

    Sıradaki Haber