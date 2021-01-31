31.01.2021 - 00:03 |
Giritlilerin olmazsa olmazı limon ağacı
Girit’ten İzmir’e gelen mübadiller, anılarını, evlerinin bahçesine diktikleri limon ağaçlarıyla yaşatıyor. Mübadeleyle geldiği İzmir’in ilk Müslüman Türk fotoğrafçılardan olan Hamza Rüstem’in torunu Mert Rüstem de, ailesinden miras kalan limon ağacını, Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi’nin bahçesinde koruyor.
Giritlilerin çok sevdiği balık ve ot yemeklerinin limonsuz tüketilemeyeceğini belirten Rüstem, “Bahçenize zeytin ağacı dikseniz o tek ağaçtan zeytinyağı çıkmaz. Ama limon ağacı dikerseniz evin bütün limon ihtiyacını karşılar. Giritliler, İzmir’e gelince evlerinin bahçesine limon ağacı dikmeye başlamış. Bu simgesel hale gelmiş” diye konuştu.