Giritlilerin olmazsa olmazı limon ağacı

Giritlilerin çok sevdiği balık ve ot yemeklerinin limonsuz tüketilemeyeceğini belirten Rüstem, “Bahçenize zeytin ağacı dikseniz o tek ağaçtan zeytinyağı çıkmaz. Ama limon ağacı dikerseniz evin bütün limon ihtiyacını karşılar. Giritliler, İzmir’e gelince evlerinin bahçesine limon ağacı dikmeye başlamış. Bu simgesel hale gelmiş” diye konuştu.