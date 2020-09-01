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    HaberlerEge Haberleri Giydirmeyi seviyorlar
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    01.09.2020 - 07:00 |

    Giydirmeyi seviyorlar

    Tekstil sektörünün yeni markası Miss Marquez, üç kız kardeşin enerjisiyle yükselişini sürdürüyor.

    Giydirmeyi seviyorlar

    Tekstil sektörünün yeni markası Miss Marquez, üç kız kardeşin enerjisiyle yükselişini sürdürüyor. Selin, Yasemin ve Zeynep Kul’un sahibi olduğu yeni marka, kadın giyiminde yeni bir trend oluşturma peşinde. Aileden tekstilci olan üç kız kardeş, üniversite eğitimlerinin ardından, ürünlerini sosyal medya ve web sitesi üzerinden satışa sundu. Kardeşler, Kovid-19 sürecine karşın yollarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

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