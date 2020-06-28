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    HaberlerEge Haberleri Giysi kumbaraları yüzleri güldürüyor
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    28.06.2020 - 00:02 |

    Giysi kumbaraları yüzleri güldürüyor

    Yunusemre Belediyesi, ilçenin belirli noktalarında konuşlandırdığı giysi kumbaraları ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan eşyaları temizleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

    Giysi kumbaraları yüzleri güldürüyor

    Giysi kumbaralarına gösterilen duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Dr. Mehmet Çerçi, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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