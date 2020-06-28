28.06.2020 - 00:02 |
Giysi kumbaraları yüzleri güldürüyor
Yunusemre Belediyesi, ilçenin belirli noktalarında konuşlandırdığı giysi kumbaraları ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan eşyaları temizleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Giysi kumbaralarına gösterilen duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Dr. Mehmet Çerçi, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.