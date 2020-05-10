Gizli kahramanlar

Kuşadası Belediyesi’nin çözüm ve iletişim merkezi Güvercin Masa, son iki aylık dönemde 117 bin 938 başvuruya yanıt verdi, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan 1207 vatandaşın da alışverişini yaptı.

Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi’nin çözüm ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa, mücadele sürecinde en dikkat çeken birimler arasında yer aldı. Vatandaşların başvurularını, şikâyetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran Güvercin Masa ise salgın sürecinin görünmeyen kahramanları olarak hizmet veriyor. Vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, evlerinde, işyerlerinde ya da sokakta gezici ekiplere veya e-posta, sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa, son 2 aylık dönemde 117 bin 938 başvuruyu kayda aldı.

104 bin 492 başvuru

Vatandaşların sorun ve önerilerini ilgili birimlere aktaran Güvercin Masa’nın gezici birimi de, salgın sürecinde 65 yaş üstü olmaları ve kronik rahatsızlığı bulunmaları nedeniyle evlerinden çıkamayanların yardımına koştu. Güvercin Masa gezici birimi, son iki aylık dönemde evlerinden çıkamayan bin 207 vatandaşın market, pazar ve eczane ihtiyaçlarını aldı, faturalarıyla birlikte evlerine teslim etti. Öte yandan 104 bin 492 başvuruya olumlu yanıt veren Güvercin Masa, 9 bin 749 başvuruyu da belediye dışı kurumlara iletti. Belediye Başkanı Ömer Günel, mesai saati gözetmeksizin çalışan ekiplere teşekkür etti.

Dört bin ailenin yardımına koştu

Kuşadası Belediyesi, koronavirüsle mücadele sürecinde 178 aileye toplam 136 bin 736 Türk lirası nakdi, 4 bin 688 aileye de ayni yardımda bulunuldu. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi ve sokağa çıkma yasağı bulunan 505 kişiye toplam 27 bin adet sıcak çorba ikramında bulunan ekipler, evde bakıma muhtaç 402 hastanın da ihtiyaçlarını giderdi. 3 bin 781 aileye, Başkan Ömer Günel’in öncülüğünde başlatılan dayanışma yardımı kapsamında toplanan temel gıda paketleri dağıtıldı.