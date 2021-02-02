Glüten’SİZ’ Kafe geliyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, seçim öncesi vaatlerinden birini daha hayata geçiriyor. Pamukkale Belediyesi, Glüten’SİZ’ Park Kafe’nin yapımına kısa sürede başlayacak. Çölyak hastalığı ile mücadele edenlerin ihtiyaç duyduğu ekmek, makarna, bisküvi, kek ve benzeri ürünlerin üretimi yapılacak, ürünlere daha kolay ve ucuz bir şekilde ulaşım sağlanacak.

Depo, mutfak hazırlık ve pişirme alanı, satış reyonu ve kafeteryadan oluşacak park kafenin projesi hazırlandı. Yakın zamanda başlayacak olan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak kafe çölyak hastalarının hizmetine sunulacak. Down sendromu, otizm, guatr hastaları ile glütensiz beslenmek isteyenlerde buradan faydalanabilecek. Projenin Denizli’de ilk kez hayata geçirildiğini belirten Başkan Örki, “9 Mayıs Çölyaklılar Günü’ne kadar hazırlayıp hizmete sunmayı planlıyoruz. Sadece ürünlerin imal edileceği yer olmaktan ziyade çölyak hastalarının bir araya gelerek etkinliklerini ve toplantılarını da yapabileceği bir mekan olacak” dedi.