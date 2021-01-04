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    HaberlerEge Haberleri Göç hikayesini kaleme aldı
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    04.01.2021 - 00:04 |

    Göç hikayesini kaleme aldı

    Göç hikayesini kaleme aldı

    Dünyada gezdiği onlarca ülkeyi takipçileriyle paylaşan Yaprak Gürdal, kısa süre önce yayınlanan “Denizaşırı Yalnızlık” adlı ilk kitabını okurlarla buluşturdu. Türkiye’den Kanada’ya kendi göç hikâyesini kaleme alan Gürdal, Kanada’da yaşadıklarını ile Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Karayipler gezi anılarını paylaştı. “Bu kitabı bana ‘hayat sana güzel’ diyenler için yazdım” diyen Gürdal, “Hayatta hiçbir şeyin ayağıma gelmedi. Bedeller ödedim. Bu kitabı da Kanada’ya göç etmeyi düşünen herkes için yazdım. Yüksek beklentilerle dünyanın öbür ucuna gidip sonra büyük hayal kırıklıkları yaşasınlar istemedim. Kitabımın çok anlamlı bir amacı daha var. Eğitim hayatımda karşılaştığım maddi sıkıntıları başka çocuklar yaşasın istemiyorum. O nedenle kitabın tüm gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlıyorum. Yani alacağınız her kitap bir çocuğun önündeki umut dolu yolculuğuna ışık tutacak” dedi.

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