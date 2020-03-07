Göçbeyli çıkarması

Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Koştu, yapılması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Her hafta başı mesaisine öğlene kadar makam odasının kapısı açık bir şekilde vatandaşları dinleyerek başlayan Koştu, “Kapımız bizimle görüşmek isteyen herkese sonuna kadar açık. Gelmek isteyen herkesi bekliyoruz. Gelemeyen vatandaşımız, bizimle görüşmek isterse ayağına kadar ben giderim. Biz belediyeye halkımıza hizmet için geldik” dedi. Ardından Göçbeyli İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleriyle bir araya gelen Koştu, öğrencilere çevre bilinci oluşturmak için tohumlu kalem dağıttı. Pazarı da gezen Başkan Koştu, belediye eski binasında incelemelerde bulundu.