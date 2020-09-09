Göçmenler İzmir’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen programa, milletvekilleri, CHP’nin Balkan Masalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, il başkanları ile göçmen dernekleri katıldı. Öztrak, “Cumhuriyet’in harcında Balkanlardan gelen Türkler var” dedi. Bu arada Soyer, geçen hafta yaşamını yitiren gazeteci Erbil Tuşalp’in cenazesine katıldı, “Üstad basın emekçisiydi, Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.