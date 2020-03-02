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    02.03.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR

    Göçmenler İzmir’den Edirne’ye yöneldi

    Göçmenler İzmir’den Edirne’ye yöneldi

    Türkiye’nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından gözler, deniz üzerinden en yoğun geçişlerin yaşandığı İzmir’e çevrildi. Son iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle denizi kullanamayan göçmenler, Yunanistan’a Edirne’den yürümeyi tercih etti. Trakya bölgesinde yaşanan yoğunluğun aksine, Sakız Adası’nın hemen karşısında bulunan Çeşme’de çok az sayıda mülteci gözlendi. Zaman zaman yoğun geçişlerin olduğu Dikili ve diğer sahil kentlerinde de manzara Çeşme ile aynıydı. Havanın düzelmesiyle sahil güvenlik ekipleri Çeşme semalarında uçakla denetimlere başladı.

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