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    HaberlerEge Haberleri ‘Göğsümüzü kabarttınız’
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    23.05.2020 - 00:07 |

    ‘Göğsümüzü kabarttınız’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İZBETON personeliyle bayramlaştı, koronavirüse rağmen canla başla üretmeye devam eden çalışanlarına teşekkür etti

    ‘Göğsümüzü kabarttınız’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bayram ziyaretlerine İZBETON’dan başladı. İZBETON’nun Belkahve’deki merkez şantiyesine giden Başkan Soyer, şantiyenin parke ve bordür üretim tesislerini gezdi. Başkan Soyer, burada personelle bayramlaştı, küresel salgın döneminde gösterdikleri özverili çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

    Personele seslendi

    Çalışanlara seslenen Başkan Soyer, “Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir sınav verdi. Bir yandan salgının yayılım hızını azaltmak için sağlıkçılarımızla işbirliği içinde diğer tüm ilgili arkadaşlarımızla beraber bunu hafifletmek için her türlü çabayı gösterdik. Daha önemlisi, salgın nedeniyle büyüyen ekonomik krize çare olacak çözümler üretmeye başladık. Sosyal belediyeciliğin belki de Türkiye’deki en güzel örneklerini ortaya koymaya başladık” dedi.

    Başkan Soyer salgın nedeniyle yoğunluğu düşen yollarda çalıştıklarını dile getirdi, “Belki de yıllardır yapılmayan yollara girip asfalt, sathi kaplama, bordür döşeme gibi çok çeşitli alanlarda olağanüstü bir tempoyla iş ürettik. Bunu yapan sizlersiniz. Sıcak bir yandan, hastalık bir yandan, çalışan arkadaşlarımızın sayısının düşmesi bir yandan. Tüm bunlara rağmen, her birinizle iftihar ediyoruz, canla başla sıcağın altında olağanüstü güzel bir iş ortaya çıkardınız. İyi ki varsınız. İzmir sizinle gurur duyuyor. Bizim Bizim göğsümüzü kabarttınız” diye konuştu.

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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