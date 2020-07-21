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    21.07.2020 - 07:00 |

    Gökkuşağı renkleri tartışması

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Büyükşehir Belediye binasının kolonlarının renklerini, LGBT’nin simgesi gökkuşağının renklerine benzetti.

    Gökkuşağı renkleri tartışması

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Büyükşehir Belediye binasının kolonlarının renklerini, LGBT’nin simgesi gökkuşağının renklerine benzetti. Duruma tepki gösteren Dağ, “197 bin lira ödenip bu şehrin en önemli kamu kurumlarından birinin LGBT‘yi çağrıştıracak şekilde boyanmasına sessiz kalamayız. Başkan Tunç Soyer’e o renkleri kaldırması çağrısında bulunuyoruz” dedi. Soyer de, “Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum. Kolonların renklerinin değiştirilmesi söz konusu bile olamaz. Renk hayattır. Alsancak’ın göbeğindeki 80 yıllık Toprak Mahsulleri Ofisi’nin siloları da Ahmet Piriştina’nın gayretiyle gökkuşağı rengine boyandı. Bölge cıvıl cıvıl oldu” diye konuştu. Dağ’a CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’tan da yanıt geldi. Dağ’ın 2012 yılından beri miniklere ücretsiz gönderilen sütlerin üzerindeki fotoğrafta bulunan gökkuşağını da Soyer’in eklediğini iddia ettiğini belirten Polat, “2016 ve sonrasındaki görsellerde gökkuşağı var. Ben görsele ilk baktığımda doğanın güzelliklerini görüyorum. Bizler bu ülkede yaşayan yurttaşlarımızı ırk, din, dil, kültürel ve cinsel yönelimlerine göre ayırmayız” ifadelerini kullandı.

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