Göktaşı yağmurunu kaçırmayın

Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen göktaşı yağmurunun ağustos ayında gözlemlenebileceğini söyledi. “Gözünüz bugünlerde gökyüzünde olsun” diyen Dal, “İzlenmesi en güzel, en keyifli olan göktaşı yağmuru Quadrantidler, Persiedler ve Geminidler. Bunun nedeni, bu göktaşı yağmurlarında saatte 50’ye yakın yıldız kayması gözlersiniz. Gökyüzünde resmen havai fişek gösterisi vardır. İşte bugünlerde de Perseid Göktaşı Yağmuru başlıyor ve ağustos ortasına doğru göktaşı yağmuru en etkin zamanına gelecek. Göktaşı yağmurunu görmek için, gece geç saatlerde açık ve karanlık bir alanda çıplak gözle gökyüzü izlemeniz yeterli olacak