04.10.2020 - 00:00 |
Gölcük’te puan avında
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk 2 haftasını 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puanla geçen Karşıyaka, bugün henüz puanı bulunmayan Gölcükspor’a konuk olacak.
Gölcük Şehir Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak mücadeleyi Yusuf Alper Abalı yönetecek. Yeşil kırmızılı ekipte sakat futbolcu bulunmazken geçen hafta Esenler Erokspor önünde ikinci sarıdan kırmızı kart gören Harun görev yapamayacak. Öte yandan Teknik Direktör Soner Tolungüç, rakibin konumu gereği puana ihtiyacı olduğunu ancak kazanan tarafın kendileri olacağını dile getirdi.