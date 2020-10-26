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    HaberlerEge Haberleri Gölmarmara’ya çok yakıştı
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    26.10.2020 - 00:02 |

    Gölmarmara’ya çok yakıştı

    Gölmarmara’ya çok yakıştı

    Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarı’nda başlattığı prestij cadde çalışması son aşamaya geldi. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün altyapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan üstyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte bulvarda peyzaj çalışmalarına da start verildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Ağustos ayında başladığımız çalışmaları artık noktalandırma aşamasına geldik. 6 Eylül Meydanı’nda da ciddi bir peyzaj çalışması yürüteceğiz. Bu caddenin devamı gibi olacak. Orada da bayrak direklerini Türk Bayrağı ve Azerbaycan bayraklarıyla donatacağız” diye konuştu.

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