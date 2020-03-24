Golsever Bucaspor

Yaptığı transferlerle çıkışa geçip şampiyonluk potasına giren sarı lacivertliler oynadığı 11 maçta da ağları sarstı. Bu periyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alan İzmir ekibi, 25 gol attı. Maç başı 2.2 gol ortalamasıyla oynayan 1928 Bucaspor, oldukça üretken bir performans sergiledi. Teknik Direktör Ersin Aka, sezon sonunda bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.