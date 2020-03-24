24.03.2020 - 00:00 |
Golsever Bucaspor
TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor ikinci yarıda oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı.
Yaptığı transferlerle çıkışa geçip şampiyonluk potasına giren sarı lacivertliler oynadığı 11 maçta da ağları sarstı. Bu periyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alan İzmir ekibi, 25 gol attı. Maç başı 2.2 gol ortalamasıyla oynayan 1928 Bucaspor, oldukça üretken bir performans sergiledi. Teknik Direktör Ersin Aka, sezon sonunda bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.