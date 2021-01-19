Gönen’in Altınordu aşkı bambaşka

Pandemi öncesinde iç saha maçlarında tribünde yerini alarak bando eşliğinde söylettiği marşlarla seyircileri coşturan ve “Amigo Başkan” lakabıyla anılan İlyas Gönen, kulübün resmi internet sitesinde yer alan röportajıyla kırmızı lacivertli renklere olan sevdasını anlattı. İzmir temsilcisinde üç dönem başkanlık görevini üstlenen 65 yaşındaki İlyas Gönen, “Müslümanım, Türk’üm ve Altınordulu’yum. Ben kendimi böyle anlatırım. İlk söylediğim heceler Altınordu, çünkü Basmane doğumluyum. Kendimi Altınordu’ya adanmış bir hayatın içinde görüyorum” dedi.