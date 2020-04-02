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    HaberlerEge Haberleri ‘Gönlünüz rahat olsun’
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    02.04.2020 - 02:44 |

    ‘Gönlünüz rahat olsun’

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kızılay Konak Şubesi işbirliğiyle taksicilere maske ve eldiven dağıttı

    ‘Gönlünüz rahat olsun’

    İzmir’de koronavirüs riskine karşı taksilerdeki hijyen çalışmaları sürüyor. İlk etapta taksilerin dezenfeksiyon işlemini başlatan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kızılay Konak Şubesi işbirliğiyle bu kez de taksici esnafına maske ve eldiven dağıttı. Oda Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, “Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile tıpkı sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunuyoruz. İzmirliler taksilerini gönül rahatlığıyla kullanabilirler” dedi. Kızılay Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı da, “Elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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