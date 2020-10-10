Gönlüyle görenlere 30 yeni kitap daha

Konak Belediyesi, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) ile birlikte başlattığı ‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesi kapsamında, Braille alfabesiyle 30 yeni kitap daha bastı. Ayrıca TÜRGÖK’ün kurucusu Gültekin Yazgan’ın yazdığı ‘Kör Uçuş’ adlı kitabının 200 adet baskısını ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak üzere satın aldı.

2004 yılında İzmir’de açılan Türkiye’nin ilk ve en büyük görme engelliler kitaplığının kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Yazgan, yalnızca roman ve edebi eserlerle değil, öğrencilerin eğitimlerine yönelik kitapları da Braille alfabesiyle okunur hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Abdül Batur da, görme engelli çocuklar, gençler ve tüm bireyler için gönüllülük esasına dayalı olarak özverili çalışmalar yapan TÜRGÖK’ün büyük bir övgüyü hak ettiğini ifade etti, gönül gözüyle gören vatandaşlara destek olan yazarlara teşekkür etti. Başkan Batur, “TÜRGÖK’e gücümüzün yettiği son noktaya kadar destek olacağız” dedi.