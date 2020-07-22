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    HaberlerEge Haberleri Gönül birliğiyle Denizli’ye hizmet
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Gönül birliğiyle Denizli’ye hizmet

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantılarını sürdürdü.

    Gönül birliğiyle Denizli’ye hizmet

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantılarını sürdürdü. Gece geç saatlere kadar süren toplantıda 2019 yılı Faaliyet Raporu onaylandı. Başkan Osman Zolan, 2019 yılında da hizmet destanları yazmaya devam ettiklerini belirtip emeği geçen herkese teşekkür etti. Belediye başkanlığının kendisi için en büyük onur ve gurur olduğunu vurgulayan Zolan, “2019’da mecliste gündeme gelen konuların yüzde 95’ine yakın oybirliği ile çıktı. Bu da önemli bir noktadır. Demek ki taleplerimiz gündemimiz desteklenmiş. 2020’de de birlikte çalışmaya, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ortak sevdamız Denizli” dedi.

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