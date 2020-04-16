‘Gönül gönüle zoru aşacağız’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmak için toplam 3 milyon 88 bin lira bağış topladıklarını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin; sosyal, toplumsal ve ekonomik etkilerini en aza indirebilmek adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan kampanyaya üyelerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Saygılı, şöyle konuştu:

Desteğimiz sürecek

“Her zor zamanda vatanının ve milletinin yanında olmayı kendine şiar edinen MÜSİAD, birlik ve beraberlik vurgusuyla üzerine düşen vazifeyi yapmaya devam ediyor. Milli Dayanışma yardım kampanyasına üyelerimizin şu ana kadar yapmış olduğu bağış miktarı 3 milyon 88 bin lira oldu. Bu süreçte İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın himayelerinde oluşturulan İl Pandemi Kurulu ve valilik bünyesinde ihdas edilen Vefa Sosyal Dayanışma Grupları ile birçok vatandaşımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz.”

Tüm yardımsever üyelere teşekkür eden Saygılı, “El ele, gönül gönüle vererek bu zorluğu başarıyla aşacağımıza inanıyorum” dedi.