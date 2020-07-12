12.07.2020 - 00:03 |
‘Gönül rahatlığıyla bizi seçebilirsiniz’
Ukraynalı gazeteciler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti, pandemi süreci ve kentin sezona yönelik hazırlıkları hakkında sorular yöneltti.
Virüsün görülmesiyle birlikte hemen tedbirleri almaya başladıklarını söyleyen Oktay, “Aldığımız bu tedbirler yurtdışından gelecek misafirlerimiz için de güven teşkil etmeli. Pandemi süreciyle ilgili her türlü önlemi hala daha uyguluyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.