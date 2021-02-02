Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz

BERGAMA Belediyesi, halk sağlığı için denetimlerini sıklaştırdı. Temizlik İşleri ve Çevre Sağlığı Koruma Müdürlüğü, zabıta ekipleriyle birlikte fırınları denetledi. Ekmek satışının yapıldığı tezgâhtan, ekmek hamurunun hazırlandığı mutfak bölümü ve depolarına kadar kontrolden geçirildi. Hijyen ve ruhsat durumları incelendi, gerekli uyarılarda bulunuldu. Yapılan kontrollerde halk sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşılmadığını belirten Başkan Hakan Koştu, “Hemşerilerimiz ilçemizde bulunan fırınların ürettiği her çeşit ekmeği gönül rahatlığıyla alıp yiyebilir. Kontrollerimizde fırıncı esnafımızın genel olarak temizlik kurallarına dikkat ederek üretim yaptığını gözlemledik. Her bir esnafımıza bu duyarlılıkları için teşekkür ederim” dedi.