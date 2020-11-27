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    27.11.2020 - 07:00 | | ERSAN ERDOĞAN DHA

    ‘Gönül’den destek

    MANİSA Yunusemre’de Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yapan Gönül Kovan Gürakan, köy okullarına kütüphane hayalini gerçekleştirmek için bundan 5 yıl önce ‘Kitap Kumbaram’ projesiyle yola çıktı.

    ‘Gönül’den destek

    MANİSA Yunusemre’de Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yapan Gönül Kovan Gürakan, köy okullarına kütüphane hayalini gerçekleştirmek için bundan 5 yıl önce ‘Kitap Kumbaram’ projesiyle yola çıktı. Gürakan’a, başta öğrencileri ve velileri olmak üzere, Türkiye genelindeki bağışçılardan destek çığ gibi büyüdü.
    Kütüphanesi olmayan okulları bulup bağışçılardan binlerce kitap toplayan Gürakan, 5 yılda 7 okula ulaştı. Yıl sonuna kadar 10 kütüphane hedefi olduğunu belirten Gürakan, “Öğretmenliğe başladığım günden itibaren bu işin içindeydim ama son 5 yıldır da kütüphane kurmayı hedefledik. Son 5 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Çeşitli okullarda, özellikle köy okullarında kütüphaneler kurmaya çalıştık. Çünkü il ve ilçelerde öğrenciler, halk kütüphanelerinden faydalanabiliyor ama köy okulunda çocuklar bu konuda daha sıkıntı yaşayabiliyor. Okuma kültürünü geliştirmeyi amaçladığım için böyle bir girişimde bulundum, herkeste destek oldu” dedi. Çocuklara kitap okumaları için tavsiyede de bulunan Gürakan, “Kütüphane açıldığında öğrencilerin yüzlerindeki ifadeler beni daha çok mutlu ediyor. Çocuklar çok kitap okusun. İyi bir yere gelmek için, iyi bir vatandaş, iyi bir insan olmak için bu çok gerekli” diye konuştu. 

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